Ніч гніву та день вигнання: Іран як арабська парія

Новий конфлікт на Близькому Сході спалахнув між двома його гегемонами: Іраном та Королівством Саудівської Аравії через те що остання стратила 47 чоловіків, звинувативши їх у тероризмі, серед яких був і відомий шиїт-проповідник Шейх Німр Бакр Аль-Німр, якого вже раніше арештовували за заклики до повалення чинної влади та королівської родини Аль-Сауд. Проте, кажуть правозахисники та прибічники Аль-Німра, він ніколи не закликав використовувати силу… Саудія та Іран знаходяться на різних ісламських полюсах: шиїтському та суннітському і через це підтримують різні сили у Сирії: сауди допомогатью опозиції, іранці — Башару Аль-Асаду. Але страта релігійного діяча зіштовхнула ці дві країни у дипломатичному конфлікті.

А ось як він розгортався, ми зараз вам й розповімо!

Субота, 2 січня 2016 року. Тегеран, Посольство Саудівської Аравії. Ранок.

Дипломати отримують дзвінки, їм погрожують вбивством;

Субота, 2 січня 2016 року. Тегеран, Посольство Саудівської Аравії. 14:20 за місц. часом

Натовп починає збиратися біля Посольства. Діючий Повірений у справах ( у Тегерані немає Посла Саудів) телефонує Голові МЗС Ірану, щоб повідомити про це та попросити захисту для дипломатів та будівлі. Жодної конкретної відповіді та допомоги;

Субота, 2 січня 2016 року. Тегеран, Посольство Саудівської Аравії. 21:30 за місц. часом

Агресивний натовп у Посольстіва збільшується у числі, протестувальники починають кидати каміння у бік будівлі;

Неділя, 3 січня 2016 року. Тегеран, Посольство Саудівської Аравії. 02:00 за місц. часом

Дві людини з натовпу прориваються за огорожу Посольства та запалюють його у деяких місцях, кидаючи “коктейлі Молотова”;

Неділя, 3 січня 2016 року. Тегеран, Посольство Саудівської Аравії. 02:30 за місц. часом

Натовп бере Посольство штурмом

Повірений у справах знову телефонує до Голови МЗС Ірану і знову без відповіді; У районі, де знаходиться Амбасада, на годину відключають світло; Діючий Повірений у справах намагався знайти захист, щоб потрапити всередину, але це вдалося зробити лише у другій половині дня. Зайшовши, він побачив, що меблі частково зруйновані, а частково — вкрадені;

Протестувальники навіть зірвали національний прапор Саудівської Аравії з флагштоку

Далі Посольство у Тегерані запалало, прибули поліція та пожежники. Кілька десятків людей, що штурмували Амбасаду, було заарештовано, пожежу — загашено. Ось як виглядала будівля зранку:

Саудівська влада у відповідь звинуватила Іран у “кричущій інтервенції у внутрішні справи Королівства”.

Частина друга: Генеральне Консульство Саудівської Аравії у Мешхеді, Іран;

Субота, Генеральне Консульство Саудії в Мешхеді, Іран. 11:00 за місц. часом

Невідомий автомобіль проїхав через загороджувальний бар’єр і спробував пробити ворота Консульства; Представники силовиків Ірану не зупиняли її;

Субота, Генеральне Консульство Саудії в Мешхеді, Іран. 16:30 за місц. часом

Натовп приблизно із двух тисяч людей зібрався під Консульством та почав жбурляти у будівлю каміння та “коктейлі Молотова”. Декілька вікон було розбито; Декілька людей намагалося увірватися у будівлю за повної бездіяльності іранської влади та силових структур;

Саудівська влада евакуювала родини дипломатів у кількості 47 людей, купивши їм квитки на літак до ОАЕ, який відлітав о 19:20 за місцевим часом, проте вони змушені були пробути у аеропорту аж до 22:00 через затримку з боку Ірану.

Президент Ірану Хасан Рухані засудив як страту Аль-Німра, так і штурми дипломатичних установ Саудівської Аравії. Заявив, що дії радикальних людей у Тегерані те Мешхеді не мають виправдання та є ударом по іміджу Республіки Іран.

Тим часом вулиця, де знаходиться спалене Посольство, була перейменована на честь загиблого шиїта-проповідника:

У неділю сутички між протестувальниками і поліцією , а також вуличні демонстрації продовжились, у Мешхеді влада була змушена використати проти натовпу водомети.

Понеділок: День Вигнання

Вранішні години понеділка вибухнули новинами про те, що Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном та наказала усім дипломатам Ісламської Республіки виїхати з країни у 48 годин. Також надходять повідомлення, що і коммерційні зв’язки з Іраном будуть зупинені, а громадянам заборонять туди їздити. Це слова Голови МЗС КСА Аділя Аль-Джубейра. Щоправда, є виключення: іранським паломникам дозволено прибувати до святих місць, а саме до Мекки та Медіни.

Пізніше до цих дій ( розрив дипвідносин) вдалися також Бахрейн ( який не має власної зовнішньої політики та керується наказами з Ер-Ріяду) та Судан. ОАЕ знизило рівень дипвідносин з Іраном до “Повіреного у справах”.

В Іраці були атаковані дві суннітські мечеті.

Інформація буде оновлюватись по мірі її надходження

За матеріалами

Gulf News

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Al-Arabiya News

Photo Credit:

Sobhan Hassanvand



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