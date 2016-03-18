Час для курдів

Курди є одним з найбільших народів світу без держави, складаючи значні меншини в Ірані, Іраку, Сирії та Туреччині. Їх історія відзначена маргіналізацією і переслідуваннями. Тим не менш, деякі курди можуть опинитися на межі досягнення їх вікового прагнення до незалежності на Близькому Сході, що здійснює конвульсії від громадянської війни в Сирії, дестабілізації Іраку і конфлікту з самопроголошеною Ісламською державою.

Хто такі курди?

Курди є одним з корінних народів Близького Сходу і четвертою за величиною етнічною групою регіону. Вони розмовляють курдскою, індо-європейською мовою, і є переважно мусульманами-сунітами. Курди мають самобутню культуру, традиційне плаття, і свята, в тому числі традицію Навруза, весняного новорічного фестивалю, який також святкують іранці та інші, які використовують перський календар. Курдський націоналізм виник у двадцятому столітті після розпаду Османської імперії і формування нових національних держав на всьому Близькому Сході.

За оцінками, тридцять мільйонів курдів проживають в основному в гірських районах сучасного Ірану, Іраку, Сирії та Туреччини, так і залишаються одним з найбільших народів світу без суверенної держави. Курди не монолітні: племінні ідентичності і політичні інтереси часто замінюють об’єднавчу національну відданість.

Деякі курди, особливо з тих, хто мігрував в міські центри, такі як Стамбул, Дамаск і Тегеран, були інтегровані та асимильовані, в той час як багато хто залишається на своїх споконвічних землях, щоб підтримувати сильне почуття чіткої курдської ідентичності. Курдська діаспора у світі налічує близько двох мільйонів людей, які зосереджені в основному в Європі, більша частина — у Скандинавії.

Курди мають довгу історію маргіналізації і переслідування, зокрема, в Іраку і Туреччині, де вони неодноразово повставали, щоб домагатися більшої автономії або повної незалежності.

На початку двадцять першого століття вони досягли свого найбільшого міжнародного визнання, в першу чергу в Іраку. Іракські курди були важливим партнером для очолюваної США коаліції, що усунула Саддама Хусейна від влади в 2003 році. Навіть стверджуючи свою автономію, іракські курди, як і раніше, вважаються політиками як «клей”, який скріплює країну на тлі міжконфесійної напруженості між сунітами і арабами-шиїтами.

Іракська курдська бойова сила, відома як пешмерга (курдською «ті, хто перед обличчям смерті»), і сирійські курдські бойовики зіграли важливу роль в боротьбі з самопроголошеною Ісламською Державою. Інші курдські бойовики, в тому числі турецькі партизани Робочої Партії Курдистану ( РПК), які вважаються у США терористичною організацією, також зіграли важливу роль у відбитті наступу Ісламської Держави в регіоні. Тим часом, турецький уряд робить спроби вирішити свій тридцятирічний конфлікт з РПК шляхом переговорів: мирного процесу, розширення прав і визнання курдського населення країни.

«Прийшов час, щоб вирішити нашу долю, і ми не повинні чекати, поки інші люди вирішать це за нас.»

Роль курдських сил у боротьбі з Ісламською Державою здобула міжнародне визнання. Деякі країни, серед них Німеччина, напряму навчають та озброюють пешмерга, а коаліція на чолі з США підтримує їх наземні операції ударами з повітря.

~ Барзані, президент Регіонального уряду Курдистану в Іраку

Багатонаціональна спадщина

В Іраку курди проживають в основному в трьох провінціях, які складають Регіональний Уряд Курдистану (РУК). Іракські курди мали автономію де-факто з 1991 року, коли очолювана США коаліція заснувала безпольотну зону над курдськими районами, щоб захистити їх від нападів Саддама Хусейна. РУК був офіційно визнаний в якості напівавтономного регіону в іракській конституції 2005 року, після вторгнення США в Ірак і падіння режиму Саддама двома роками раніше.

Деякі іракські курди живуть за межами РУК, і курди претендували на райони за межами їх визнаних кордонів, в тому числі на багатий нафтою регіон Кіркук. Курдські лідери ставляться до цього міста, розташованого приблизно в шістдесяти милях від іракської курдської регіональної столиці Ербіль, як до свого Єрусалиму. Спірний статус міста зберігається серед різних етнічних груп протягом десятиліть після того, як Саддам зробив переселення в регіоні, щоб витіснити тисячі курдів у рамках “програми арабізації”.

Кіркук є центром суперечок курдів з Багдадом над територією і ресурсами. Іракські військові покинули район після успіхів бойовиків Ісламської Держави, в 2014 році, і пешмерга розгорнуло сили проти повстанців, взявши під свій контроль Кіркук.

Експерти кажуть, що курдський контроль над Кіркуком і його нафтою грає на потенційну сецесію іракських курдів з Іраку. Сьогоднішні кордони де-факто можуть визначити межі Курдистану.

На півночі Сирії, курди мешкають у трьох несуміжних областях, які також мають великі нафтові родовища поблизу кордону з Туреччиною та Іраком. На тлі сирійської громадянської війни, курди в односторонньому порядку оголосили самоврядування в цих областях в 2012 році і з тих пір захищають їх від сил ІД.

Історичний контекст

Чотири країни є домом для великих курдських меншин. У двох з цих країн, курди встановили різні і окремі форми самоврядування.

Після падіння Османської імперії і розосередження курдів в чотирьох націях майже сто років тому, вони переслідувалися без визнання, політичних прав, автономії або незалежності. Протягом усього цього періоду, курди були замучені, курдська ідентичність була відхилена, і тисячі курдів були вбиті. У кожній з чотирьох країн, курди мали непрості відносини з владою, піднімали повстання і в той самий час укладали угоди з урядами.

«Кожен день режим вбиває наших людей, які не роблять нічого іншого, крім запитів щодо їх прав, а світ мовчить.»

Дестабілізація Іраку, громадянська війна в Сирії, а також підйом самопроголошеної ІД становлять не тільки нові проблеми, а й можливості, для курдів.

~ Резан Джавід, співголова політичної гілки Пежак, в Ірані

Незалежність і Роз’єднаність

Курди по всьому регіону енергійно переслідували свої цілі через безліч груп. У той час як деякі курди засновували законні політичні партії та організації і докладали зусиль щодо забезпечення курдських прав і свобод, інші вели збройну боротьбу. Деякі з них, як турецька РПК, використовують партизанську тактику, а також терористичні напади на цивільних осіб, в тому числі своїх колег -курдів.

Широкий спектр курдських політичних партій і груп відображає внутрішні розбіжності серед курдів, які часто слідують племінним, лінгвістичним і національним лініям розлому, на додаток до політичних розбіжностей і суперництва. Напруженість у відносинах між двома курдськими політичними партіями в Іраці, Демократичною Партією Курдистану (ДПК) і Патріотичним Союзом Курдистану (ПСК), переросла в громадянську війну, в результаті якого загинули більше двох тисяч курдів в середині 1990-х років.

Політична роздробленість простягається через кордони, а також, через курдські партії і організації з формуваннями відростків або створення союзів в сусідніх країнах. Сьогодні розбіжності з приводу перспектив курдської автономії в Сирії або відносинах іракських курдів з турецьким урядом сприяє напруженості, які протистоять один одному іракський ДПК і її сирійська організація-сестра, КДП-S, проти РПК і його сирійського відгалуження, PYD. Проте, ці групи курдів, можуть працювати разом, коли це є доцільним. Наприклад, загроза Ісламської Держави об’єднала ДПК та Пешмерга, щоб боротися разом з сирійськими силами PYD.

Курдські групи іноді торгувалися з не тільки своїми урядами, а й сусідніми, в деяких випадках за рахунок їх відносин з курдськими братами. Складні умови між курдськими групами та урядами показові: як тільки змінювались умови, вони могли розірвати раніше утворені альянси. Роздробленість курдів цитується експертами в якості однієї з головних причин їх нездатності сформувати свою власну державу. Іншим є те, що у питанні виходу до моря, вони залежать від урядів, які виступають проти їх незалежності.

«Хоча деякі чутливі питання і виникали між цими групами раніше, ISIL тепер штовхає курдів зібратися разом, що дуже добре.»

Прагнення до незалежності притаманне курдській ідентичності. Проте, не всі курди припускають можливість існування єдиного Курдистану, який буде охоплювати курдські регіони всіх чотирьох країн. Більшість курдських рухів і політичних партій зосереджені на проблемах автономії або незалежності курдів в їх конкретних країнах. У кожній країні, є також курди, які асимілювалися, і чиї устремління можуть бути обмежені великими культурними свободами і політичним визнанням.

~ Саліх Муслім, cо-лідер PYD в Сирії



Роль курдів у формуванні Близького Сходу

Внутрішні потрясіння і політичні зміни в усьому регіоні зробили з курдів критично важливих гравців на багатьох фронтах, особливо в Іраку, Сирії та Туреччини.

В Іраку, міжрелігійний конфлікт між сунітами і шиїтами загрожує єдності країни, і Ісламська Держава збільшила свою точку опори, захопивши територію, в тому числі Мосул, друге за величиною місто Іраку. Курдський регіон був в значній мірі неушкодженим від сектантських бойових дій, і курдські військові сили Пешмерга зупинили наступ бойовиків ІД в автономній області. На тлі бойових дій, курди також розгорнули сили далі на південь, заповнюючи порожнечу, залишену після відступаючої іракської армії. Вони взяли під свій контроль Кіркук, в багатому нафтою регіоні, на який вони вже давно претендували. Напруженість у відносинах між Ербілем і Багдадом досягла свого піку в 2014 році і породило його питання спільного використання доходів з нафти між регіональними і федеральними органами влади. Хоча, як було вирішено пізніше в цьому році, суперечка з Багдадом і перспективи збільшення багатств нафти з Кіркука викликали припущення, що курди можуть відокремитися від Іраку.

У Сирії у громадянській війні між режимом Асада, його прихильниками і незліченними антиурядовими групами загинули понад 220,000 людей.

Ісламська Держава, яка одночасно бореться проти урядових і антиурядових сил, контролює територію на півночі і сході. Курди не прийняли жодну сторону в громадянській війні, але, заповнюючи порожнечу після того, як сирійські урядові сили покинули цей район, ефективно встановили самоврядування в трьох регіонах. ПДС керує там вже з середини 2012 року, а її бойове крило, Загони Захисту Населення (ЗЗН або YPG) веде боротьбу з ІД під керівництвом та за підтримки США.

Підтримка коаліції для афілійованої з РПК групи викликало напруженість у відносинах між Сполученими Штатами і Туреччиною, союзником НАТО. Ефективність РПК та ПДС в боротьбі проти ІД і, в першу чергу в боротьбі за Кобане в 2014 році, змусило деяких експертів закликати Сполучені Штати видалити РПК зі списку іноземних терористичних організацій.

У той же час Туреччина веде переговори безпосередньо з РПК і її ув’язненим лідером Абдуллою Оджаланом, щоб спробувати закінчити заколот, який вбив сорок тисяч чоловік з 1984 року. Серед умов: мирні переговори з частиною правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР) » демократизація «порядку денного і інші заходи, спрямовані на інтеграцію курдів в турецькому суспільстві, в тому числі зняття заборони на мовлення та навчання курдською мовою. Експерти кажуть, що переговори і в результаті, припинення вогню вже мають позитивний економічний і вплив на суспільство як для турецьких курдів так і для решти країни, хоча напруженість між курдами та урядом зберігається.

Курди Ірану отримали менше уваги міжнародної спільноти, ніж їх іракські, сирійські та турецькі брати. Експерти пов’язують це частково з внутрішньою роз’єднаністю, але більшою частиною з репресіями уряду та забороною на висвітлення теми курдів в ЗМІ. У 2011 році уряд провів масштабну військову кампанію проти курдської партизанської групи, Партії за вільне життя в Курдистані (PJAK), у якій загинули сотні людей, в тому числі цивільні особи. Іран регулярно страчує курдських активістів.

Конфлікт в двох країнах, тонкий процес нормалізації в третій, і курдські націоналістичні устремління могли змінити Близький Схід і спровокувати подальші потрясіння. Експерти вказують на три події, розгортання яких можуть істотно вплинути як на курдів та і на регіон.

Іракська курдська незалежність

Курдське відділення від Іраку, щоб сформувати незалежну державу, швидше за все, викличе конфлікт з Багдадом і посилить сектантський конфлікт між сунітами і шиїтами Іраку.

Сусідній Іран, Сирія і Туреччина стурбовані тим, що незалежність для курдів Іраку може надихнути на курдські повстання в їх країнах і що незалежний Курдистан може вкривати бойовиків курдських груп. Під Ердоганом, Туреччина налагодила великі економічні зв’язки з регіональним урядом Курдистану, в тому числі швидко розвивається торгівля нафтою, але зовсім недавно, в 2007 році турецький уряд погрожував послати війська в РУК Курдистану, де керівництво РПК, як відомо, працює. Регіональні аналітики кажуть, що Туреччина не підтримає незалежність іракських курдів, не вирішивши свій внутрішньо-курдський конфлікт.

Іноземні експерти в області політики говорять, що міжнародна підтримка (включаючи США) курдського відділення від Іраку надходить навряд чи через зобов’язання перед єдиним федеральним Іраком та/або тісними зв’язками з Туреччиною, членом НАТО і кандидатом на членство в Європейському Союзі. Деякі країни можуть також виказувати небажання підтримувати курдську незалежність через сепаратистські рухи меншин в межах своїх власних кордонів. Проте, якщо курдська незалежність випливає, а не передує розчиненню Іраку, вона може бути виконана з меншим опором. Міжнародний та регіональний виміри підтримки розглядаються як вирішальні для життєздатності незалежного Курдистану, оскільки він може не мати виходу до моря, а також потрапити в залежність від своїх сусідів у питаннях доставки людей і товарів.

Командування над територією і ресурсами також буде мати важливе значення для засобів існування незалежного Курдистану. Кордони території, на які іракські курди потенційно можуть претендувати, щоб проголосити незалежну державу, залишаються неясними. Вони стверджують про належність до них спірніх територій за межами трьох провінцій, що входять до складу регіонального уряду Курдистану і де араби, туркмени та інші жили протягом багатьох років. Ці вимоги були додатково ускладнені наступними захопленнями спірних територій курдами в 2014 в багатому нафтою районі Кіркук.

Борючись проти Ісламської держави

Курди в Іраку і Сирії продовжують бути втягнутими в боротьбу проти Ісламської Держави. Починаючи з літа 2014 року, курди на півночі Іраку патрулювали 640-мильний кордон з територій, які підвладні ІД і які прилеглі до курдських районів на півночі Сирії.

Більше тисячі воїнів Пешмерга були вбиті і тисячі поранені в бою, а Ісламська Держава неодноразово публікувала відео, які імовірно зображують обезголовлення вояків Пешмерга.

Сполучені Штати навчають іракських курдів і підтримують сирійських курдів авіаударами, хоча зокрема, вони відмовилися обійти Багдад і безпосередньо постачати зброю Пешмерга. Іракські курди також пройшли підготовку і отримали зброю з європейських країн, а також з Ірану. У той же час, РПК також підтримує сирійських курдів навчанням, зброєю і бойовиками.

Сполучені Штати та інші міжнародні організації розширили свою підтримку курдів в обох країнах. Експерти кажуть, що вони виявилися найбільш ефективними наземними силами проти груп бойовиків. Але така підтримка несе ризик негативної реакції з боку влади в Іраку, яка побоюється подальшого розширення можливостей їх автономного курдського регіону, а також в Туреччині, яка стурбована тим, що підтримка РПК-залежних сирійських курдів може привести до міжнародної легітимації турецької терористичної організації.

Відносини Туреччини та РПК

Крихкий мирний процес між турецьким урядом і забороненим курдським повстанським угрупованням, РПК, неодноразово проходив перевірку порушеннями припинення вогню і переливами від конфліктів в Іраку і Сирії. У 2014 році відмова турецького уряду підтримати РПК-пов’язаних сирійських курдів в їх боротьбі проти Ісламської Держави біля прикордонного сирійського міста Кобане стимулювало бурхливі протести з боку турецьких курдів. Чинний ПСР і про-курдські лідери HDP помірялись перед загальними виборами 7 червня 2015 року з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, який наполягає, що Туреччина «не має курдської проблеми.»

В якості альтернативи, в ході переговорів щодо врегулювання громадянської війни турецько-курдське питання може бути перетворюючим для Туреччини, надаючи їй більшу стабільність, подальше економічне процвітання, тим самим збільшуючи її здатність проектувати силу в регіоні.

«Немає більше курдської проблеми в Туреччині, але наші курдські брати і сестри мають проблеми.»

Відновлення бойових дій між урядом і силами РПК в результаті може призвести до нездатності триваючих мирних переговорів забезпечити довгостроковий мир і може перешкодити економіці Туреччини і призведе до скасування руху до курдського культурного визнання і політичної автономії.

~ Реджеп Тайіп Ердоган, президент Туреччини



comments powered by HyperComments