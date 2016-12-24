Салафіти з Моабіту: звідки прийшов Аніс Амрі

*Моабіт — один з районів у центрі Берліну, де знаходилась мечеть — центр джихадизму у регіоні. Місцеві кажуть, що перед тим як перейти до рук Абу Валаа, ця мечеть була у власності помірної групи з Туреччини.

Найбільш радикальна гілка ісламізму в Німеччині — політичні і джихадистські салафіти. Їх потенціал у спокушанні, особливо молодих людей, як і раніше не слабшає. 9700 салафітів відомі Федеральному відомству з охорони конституції, німецькій внутрішній розвідувальній службі — з вересня їх стало на 500 осіб більше.Вони вербують багато людей на джихад у Ірак та Сирію. Серед них також дивовижне число жінок і неповнолітніх. Багато, але не всі мають імміграційне минуле, більшість має зламані освіту та біографію. Незважаючи на військові невдачі, ІД продовжує обіцяти “солодке життя” для молоді у своїх землях через популярних проповідників.Пріоритети салафітскої структури знаходяться в землях Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія і Берлін. Перша земля, за словами міністра внутрішніх справ регіону Ральфа Єгера — “гаряча точка”.У Берліні протягом тривалого часу, різні мечеті — і утворені навколо них асоціації — використовувалися як місця зустрічі для салафітів. Чотири мечеті виділяються: мечеть Аль-Нур в районі Нойкельн, мечеть Ас-Сахаб у районі Веддінг, мечеть Ібрагіма аль-Халіля в Темпельхофі (де зараз великий центр утримання біженців) і мечеть “Об*єднання Фузілет 33” у районі Моабіт, де нібито Аніс Амрі і радикалізувався.Тільки за останні два роки в Берлін були проведені кілька поліцейських рейдів, які були спрямовані проти поширення ісламістської пропаганди, фінансування тероризму та вербування джихадистів. Серед цієї гілки ісламу багато чеченців та інших вихідців з Кавказу. Один з таких проповідників був заарештований ще у січні 2015 року. Навколо нього збиралися турецькі та північнокавказькі салафіти.У районі Райніендорф є мечеті, а також чеченське салафістське співтовариство, в якому люди, які ухиляються від депортації, або мають інші проблеми з законом та державною владою, можуть тимчасово знайти укриття.Герметичний світогляд салафітів робить проникнення у життя цих громад дуже складною справою.У такому середовищі, часто виникають не тільки джихадистські плани поїздок, але і акти насильства проти Німеччини.Салафітскі мечеті і молитовні групи вже давно розглядаються владою як розсадники таких ідей, і багато хто з них знаходяться під наглядом вітчизняної розвідки Німеччини. Але малювати лінію між конституційно захищеною свободою релігії і потенційно насильницьким екстремізмом є одним з найскладніших завдань, з якими стикається апарат безпеки Німеччини, кажуть експерти і чиновники.Розвідка описує це об*єднання, назване на честь 33 Сури Корану, як головне місце зустрічі салафітів у Берліні. У вересні 2015 року Берлінський суд засудив чоловіка, ідентифікованого як Мурат С. до чотирьох років в’язниці за подорожі три рази до Сирії, де він отримав підготовку, зброю і служив в якості охоронця для терористичної організації “Джунд Аш-Шам”.Мурат був пов’язаний з тодішнім головою “Фузілет 33”, Ісметом Д., який підбурював в основному турків і людей з кавказького регіону приєднатися до джихаду в Сирії, згідно державного розвідувального агентства Берліну. Ісмет наразі теж знаходиться під слідством. Його звинувачують у фінансуванні та підтримці “Джунд Аш-Шам”.Незважаючи на свої побоювання, офіційно влада Берліну ніколи не забороняло цю групу. Вона може заборонити релігійні об’єднання лише у крайньому випадку, тому що така дія розглядається як сильне порушення принципів свободи слова і віросповідання. Чиновники повинні довести, що група висловлює “агресивну, войовничу позицію”, таке рішення виніс Конституційний суд Німеччини.Це складно, бо навіть найбільш радикальні проповідники намагаються утримуватись у проповідях від відкритої підтримки насильства.«Майже всі люди, яких ми знаємо, і які побували в Сирії, мали деяку форму зв’язку х цією спільнотою салафітів заздалегідь”, — пояснює Томас Мюке, з Мережі попередження насильства, НГО, яке працює задля дистанціювання ісламських підлітків від радикалізації. “Така мережа — інкубатор для людей зі схильністю до насильства”.Наразі потрібно з*ясувати, чи не допоміг Амрі хтось з “Фузілету” перетнути кордон Німеччини, повідомили чиновники.Аніс Амрі, головний підозрюваний у теракті в Берліні, вбитий у Мілані після сутички з поліцією. Але перед цим, ще перед терактом, він записав відео, де клянеться у вірності очільнику “Ісламської Держави” Абу Бакру Аль Багдаді. ІД підтвердило його смерть, отже, він тепер офіційно “їх солдат”. Але він не був “вовком-одинаком”, стверждують медіа — за ним стояв цілий нетворк з джихадистів та одного дуже відомого імама — 32-річного Абу Вала, іракця з міста Аль-Тамім, справжнє ім`я якого — Ахмад Абдулазіз. Він відомий тим, що ніколи не молився лицем до камери або до присутніх, за що отримав прізвисько “Проповідник без обличчя”.Група, яку очолював Абу Вала, і яка, як кажуть силовики Німеччини, рекрутувала молодь на джихад у Сирію, була заарештована ще 8 листопада. У неї, окрім самого проповідника, входили такі собі Хасан С, робітник туристичної фірми з Дуйсбургу та серб Бобан Сімеонович, який став гуру Аніса Амрі, який комунікував з осередком через Телеграм.Офіс німецької федеральної прокуратури сказав, що ці п’ять людей були частиною «національної салафістського-джихадистької мережі», яка підтримувала ІД. Щонайменше 20 німців, які поїхали воювати за “Ісламську Державу”, мали стосунок до цієї мережі.Під час розслідування, були виявлені рукописні нотатки про те, що Сімеонович мав безпосередній контакт з рядом німецьких оперативників ISIS в Сирії, в тому числі Крістіаном Емде таі Сільвіо Кьоблітцом, рекрутом з Ессену.Абу Вала — відомий онлайн-проповідник у Німеччині, який трактує «справжнє розуміння ісламу» через інтернет-виступи, тексти та аудіо. Він жив та проповідував у місті Хільдесхайм, це приблизно три години від Берліну. Його Facebook сторінка на момент арешту нараховувала 25 000 підписників. Він називав себе “шейхом” та відповідав на німецькій та на арабській мовах.«Ахмад Абдулла Абдулазіз А, відомий як Абу Вала, відкрито сповідує свою підтримку ІД і з’явився на численних салафістських подіях в минулому», сказав прес-секретар федеральної прокуратури. Хасану та Бобану були поставлені задачи навчати можливих послідовників і робити з них потенційних бойовиків та терористів.«Класи (у Дортмунді, Дуйсбурзі та Хельдесхаймі) служили для створення ідеологічних та мовних основ для майбутньої діяльності у рядах ІД; зокрема, для участі в бойових діях”, — підтвердили прокурори. Поїздки, за словами слідчих, організовували двоє останніх з банди: Махмуд О. — німець та Ахмед Ф.У. — камерунець.Міністр юстиції Німеччини, Хайко Маас, назвав арешти «важливим ударом по екстремістській сцені в Німеччині».Томас де Мезьєр, міністр внутрішніх справ країни, сказав, що це має вирішальне значення, щоб перешкодити людям стати «настільки радикальними, що вони знаходяться в небезпеці стати терористами».«Ми не хочемо, щоб тероризм приходив в Німеччину», додав він. «Ми не хочемо, щоб тероризм експортувався з Німеччини”.Der Spiegel з посиланням на місцевих чиновників, сказав, що Амри і Абу Вала були в «постійному контакті».Якщо це так, то атака на різдвяний ярмарок — перша в історії Німеччини, яку здійснив місцевий осередок ІД повністю самостійно, але, можливо, з відома центрального “проводу”. Раніше, осередок Абу Вала пов*язували з нападом на храм сикхів в квітні 2015 року.Але храм сикхів це майже ніщо у порівнянні з тим, скільки людей осередок Абу Вала відправив на джихад до Сирії (з усієї країни поїхало близько 800 людей). Владі вдалося поговорити з декількома, хто повернувся з війни на Близькому Сході.22-річний хлопець на ім’я Аніл, який втік від ІД до Туреччини, сказав німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung, що Абу Вала був рекрутером ІД і їх “головним контактом у Німеччині”.Перебіжчик стверджував, що Абу Вала мав особливий вплив в столиці ІД місті Ракка, Сирія. Один з його колишніх прислужників, німецький оперативник ІД по імені Лемке, був відповідальним за німців у “Амніяті” — службі зовнішніх операцій ІД. Через нього Абу Вала контактував з лідером відділу — екс-спікером ІД Абу Мухаммадом Аль-Аднані до того, як останній був вбитий.Згідно деталей з офісних файлів прокуратури, осередок навколо Абу Вала планував напасти на поліцейські ділянки в 2015 році. Він також розглянув зробити пастки для правоохоронних органів, наприклад, зателефонувавши з повідомленнями про помилкові аварійні ситуації, а потім вбиваючи офіцерів, коли вони прибули на місце “події”.Але більшість планування — використання вантажівок з вибухівкою серед великого скупчення людей. Агенти в мережі вже зайшли так далеко, щоб купити глушники з грошей, вкрадених з різних пограбувань (фактично, лише так осередок і фінансувався).Анісу Амрі Абу Вала запропонував два варіанти подальших дій: він міг або поїхати до Сирії та Іраку воювати на полі бою, або міг учинити напад на німецькій землі. Як ми тепер знаємо, Амрі обрав другий варіант, спрямувавши вантажівкку на ярмарок на площі Брайдшайдплац у Берліні.Перед цим він перебував під наглядом місцевої влади протягом більш ніж шести місяців, з березня по вересень 2016 року. Його негласно підозрювали у плануванні пограбування, щоб отримати гроші на автоматичну зброю.



comments powered by HyperComments