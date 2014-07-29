Майбутнє угоди РСМД, або як Україна може отримати свій надійний потенціал стримування можливої прямої агресії із боку РФ

Підписанням угоди РСМД ми, по суті справи, відвели пістолет від виска країни.

Горбачов М.С.

28 липня 2014 року The New York Times опублікувала статтю , в якій повідомлялося про черговий лист Президента США Барака Обами до російського візаві. Однак на цей раз мова не йшла про події на Україні.Відповідно до цієї угоди, США і СРСР відмовилися випробовувати і розгортати наземні комплекси із дальністю польоту 500-5500 км. Після розпаду СРСР відповідно до Бішкекської домовленості 1992 року Україна також стала стороною у цій домовленості.Власне, підписання угоди РСМД стало матеріальною основою для того, щоб уже у 1988 році тодішній Президент США Рональд Рейган під час візиту до СРСР заявив про фактичне завершення Холодної війни. Однак це в решті решт надало цій угоді негативного символізму у очах багатьох російських експертів і державних діячів. Причина у тому, що завершення Холодної війни через призму 25 років, які пройшли із того часу, розглядається як поразка, а не історична можливість для побудови РФ на якісно нових принципах.Саме такими міркуваннями символізму, а не стратегічного розрахунку можна пояснити заяви, які з’явилися на початку XXIстоліття у середовищі російського керівництва щодо необхідності перегляду або виходу із угоди РСМДВласне, вперше про це заговорив у 2007 році Сергій Іванов, який очолював на той час Міністерство оборони РФ. Однак із військово-політичної точки зору ця угода і на сьогодні є крайнє вигідною для Кремля – будь-які ракети середньої дальності розміщенні у Європі автоматично перетворюватимуться у стратегічні для РФ. Вони покривають усю європейську частину РФ, а так званий підльотний час зменшується із 30-35 хв, коли мова іде про запуск міжконтинентальної балістичної ракети, до 5-10 хв за умови запуску ракети із Європи. Тобто для прийняття рішення про нанесення удару у відповідь майже не залишається часу.Однак, як відомо, раціоналізм є слабким місцем РФ.Як виправдання можливому виходу із угоди російські «експерти» наводили загрози від ракетних програм таких країн як Іран, Пакистан, КНДР, що не мали арсеналів ракет середньої дальності наприкінці 1980-х, однак обзавелися ними протягом наступних десятиліть.

Власне, у 2013 році на сторінках такого авторитетного російського видання як «Независимое военное обозрение» між російськими експертами ішла дискусія щодо цього питання. Додатковим доказом противники угоди РСМД називали майбутнє розміщення елементів ПРО у Польщі і Румунії. Так звані Aegis Ashoreweapons system матимуть на озброєнні протиракети SM-3, які є фактично ракетами середньої дальності, а отже можуть бути спрямовані проти РФ. Іще одним аргументом є те, що під час випробування своїм систем ПРО американці використовують ракети середньої дальності у якості мішеней. Тим самим вони здійснюють їх запуски і порушують угоду РСМД.



Aegis Ashoreweapons system

Однак і прихильники збереження угоди РСМД не залишаються в боргу. Так, Олексій Арбатов, відомий російський експерт із військово-політичних питань, вважає, щоВласне, у травні 2014 року із полігону Капустін Яр росіяни проводили запуск МБР Тополь-М по скороченій траєкторії до полігону Сари-Шаган (Казахстан), хоча зазвичай МБР запускають до полігону Кура (Камчатка). Тобто такий варіант відповіді є реалістичним. Такі ось запуски МБР по скороченій траєкторії стали причиною зростання занепокоєння США. Так, у 2012 році РФ проводила випробування нової перспективної МБР Рубіж (РС-26) запуском із Капустіного Яру до полігону Сари-Шаган.Хоча із іншого боку видається трохи дивним і те, що США лише недавно почали звертати на це увагу. Так, уперше питання дотримання угоди РСМД із боку РФ підняла Роуз Гетемюллер у 2013 році під час візиту до РФ. А уже у січні 2014 року за інформацією усе тієї ж The New York Times США повідомили своїх союзників по НАТО про те, що РФ порушила угоду РСМД, провівши випробування крилатої ракети.Так, майбутні можливі російські ракетні комплекси середньої дальності можуть бути спрямовані проти країн ЄС або КНР, тобто для США вони не несуть жодної загрози. Однак на сьогодні між Білим Домом і Кремлем іде протистояння за те, яку позицію займуть країни ЄС щодо агресії РФ проти України.Так само і Пекін може задуматися про те, що у РФ на думці, у світлі новин про випробування ракет середньої дальності. Із іншого боку на сьогодні саме у США є великий інтерес виходу із угоди РСМД для того, щоб ефективно боротися із ракетами середньої дальності таких країн як Іран чи КНР.Стратегія вчить тому, що кращою відповіддю на загрозу є ефективна асиметрична відповідь. У наших реаліях це означає створення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК), а також розробка випробування і прийняття на оборону мобільних ракетних установок середньої дальності.Так, у РФ на озброєнні є ОТРК «Іскандер-М» із максимальною дальністю до 500 км. Тобто фактично на сьогодні РФ із своєї території, а також території «союзної» по ОДКБ Білорусії, може повністю покрити території України цими високоточними комплексами. Нам же відповісти на це нічим. Так у спадок від СРСР ми отримали ракетний комплекс «Точка-У» із максимальною дальністю 120 км. Останній запуск ракет цього ракетного комплексу відбулися у далекому 2000 році – власне, і тоді вони завершилися катастрофою. Ракета комплексу була випущена на полігоні у Чернігівській області і влучила у житловий масив у Броварах.

Однак розробкою лише ОТРК із дальністю до 500 км Україна не повинна обмежуватися. Нашою гарною відповіддю «російському Керзону» буде створення мобільних установок із ракетами середньої дальності у звичайному озброєнні для того щоб тримати у страху європейське ядро РФ. Власне якщо пригадати історію Холодної війни, то найбільше чого боялося радянське керівництво, так це ракетного удару, із допомогою якого буде знищено військово-політичне керівництво СРСР. Тим самим країну рад буде «обезголовлено», як вони любили говорити. Саме тому було створено комплекс ПРО А-135, що прикривав Москву. Тобто РФ має стояти перед перспективою того, що у відповідь на можливу агресію вони понесуть законне покарання. Так само і населення європейської частини РФ повинно знати про можливу ціну за підтримку агресивної поведінки Кремля. Думаю, що розробка, випробування і виробництво таких ракетних комплексів середньої дальності стане гарною компенсацією для КБ «Південне» і ВО «Південмаш», які із березня 2014 року припили обслуговування МБР Воєвода у РФ.

Звичайно, такий крок вимагатиме консультацій із США у першу чергу, адже може викликати занепокоєння у країн ЄС, чим може скористатися РФ у своїй пропагандистській кампанії проти нас – ракети ж можуть летіти як на Схід, так і на Захід. Тому такий важливий крок вимагатиме значної дипломатичної роботи. Однак, зважаючи на те, що Україна усе ближче наближається до статусу союзника США поза НАТО, можна розраховувати на розуміння американців, які у свою чергу мають усі важелі, щоби переконати європейців. Власне, такий варіант, коли б Україна сама б могла гарантувати свою безпеку влаштував би США і ЄС



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