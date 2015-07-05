Сергій Думчев: в Київраду на гроші «сімейних» банків?
«Рух за реформи» продовжує свою активну діяльність, яка стає все більш чітко орієнтована на місцеві вибори . Щосереди виходить їх газета «Київський носоріг». Організація завела навіть свій канал на Youtube. Активісти руху продовжують боротися за права рядових киян, про що гордо звітують їх агітаційні майданчики офлайн і онлайн.Читайте також: «Рух за реформи»: партія під прикриттям громадської організаціїУ той же час, як зазначалося у нашому минулому розслідуванні, їх реальний лідер Сергій Думчев продовжує готуватися до виборів. При цьому він уже не приховує, що очолює «Рух».«Підприємець», «корінний киянин» — саме так характеризує Думчева сайт «Обозреватель». Відверто джинсовий матеріал, звісно, не пролив ніякого світла на цю загадкову особу, яка проте, схоже, активно готується до місцевих виборів. Але він став ще одним підтвердженням цього наміру. Сам Думчев скромно називає себе «ініціатором створення» «Руху». Є підозра, що такий скромняга уже мітить на мерське крісло.Джинсові матеріали про «Рух за реформи» уже з’являлися, але це – перший матеріал, присвячений, власне, ключовому персонажу – Сергію Думчеву. Більше того, це взагалі єдине інтерв’ю Думчева, яке можна знайти в мережі і воно стосувалося саме Києва. Збіг обставин?Точно не випадковою є поява білбордів із його портретами, намальованими в стилі коміксів, як і решта бордів «Руху за реформи». Очевидно, це один із претендентів на мерське крісло (хоч і шанси його відверто сумнівні).Певно, ідея йти на вибори у Думчева з’явилася не так давно. Завдяки уважності одного з наших читачів ми виявили, що партія «Рух за реформи» була, швидше за все, куплена цією весною. До цього її очолювали зовсім інші люди і називалася вона «Козацька рада». Про це свідчать застарілі реєстри політичних партій. Але зараз реєстраційний номер «Козацької ради» має саме «Рух за реформи».БПП?Нещодавно на сайті depo.ua з’явилося ще одне «розслідування» «Руху за реформи», яке, втім, прийшло до дуже неочікуваних висновків. Автори пов’язали його з депутатами Блоку Петра Порошенка «младоолігархами» Максимом Єфімовим та Олегом Недавою, близькими до Юри Єнакієвського та Клюєвих. Однак, матеріал цей побудований повністю на посиланні на загадкове «джерело». Яке таке джерело має depo.ua – невідомо. Але відомо те, що до цього цей же ресурс друкував підозрілі матеріали про «Рух» і в явно позитивному світлі. Зокрема з обуренням повідомляв про напади на їх «активістів».Згадані депутати дійсно з Донеччини. Якщо завітати на їх сторінку у фейсбуці, то можна побачити, що вся їх увага прикута до мажоритарних округів, на яких, очевидно, вони мають намір балотуватися і далі.Кінець кінцем, навіщо двом мажоритарникам Блоку Петра Порошенка з Донбасу, які і так стали депутатами Верховної Ради України, витрачати мільйони гривень на активну кампанію у Києві, яка до того ж спрямована проти союзника блоку Порошенка? Чого не скажеш про списочника «Сильної України», який не зміг потрапити до парламенту.У будь-якому разі, цей матеріал дав більше питань, ніж відповідей. Підозрюю, що так могло бути зроблено навмисне, аби відвернути увагу від персони головного героя, лідеру руху – Сергія Думчева.Соціальна мережа Сергія ДумчеваПро Думчева відомо мало. Надто мало. Інформація про нього існує в основному на рівні чуток. Саме так на lb.ua з’явилася інформація про належність йому банків «Преміум» та «Класикбанку».Сторінка Сергія Думчева у Facebook – це ледь не єдине джерело особистих даних про нього (крім ще сайту банку «Преміум») . У той же час вона виконана у типово «регіоналівському» стилі – акуратно вичесані дозовані пости, які і так виходять досить рідко. Вони не дають відчуття живого спілкування, яке характерне для більш активних користувачів мережі.У той же час там можна подивитися, що він навчався в Одесі в «морехідці» (до речі, там само, де і формальний очільник банку «Преміум»).Але більший інтерес викликає список друзів Сергія Думчева. Власне, він проливає світло на актив руху. Уже не викликає подиву той факт, що ті активісти, які час від часу світилися в новинних повідомленнях, є у його друзях. Частково ми про це писали у минулому матеріалі.Але є й інші цікавинки. Зокрема, дружба з Максимом Співаковим , який гордо позначив на сторінці, що працює на «Рух за реформи», та Ларисою Смірновою.Ці особи цікаві в іншому плані, про це піде мова далі.Схема банк «Преміум» та банк «Класик»Сумніваюсь, що в першу 20-ку списку «Сильної України» брали кого попало, людину, яка всього лиш Голова Наглядової ради далеко не найбільшого банку. Згаданій вище інформації lb.ua є підстави довіряти в силу авторитетності ресурсу. Але можна розібратися зі структурою власності банків «Преміум» та «Класикбанку», володіння якими приписують Думчеву.Ясна річ, що він не володіє і долею статутного фонду банків. У той же час невелику долю «Преміуму» має його дружина – Валентина, а також партнер по «Руху» — Павло Погиба.Але про все по порядку.Структура власності банку «Класік»Класікбанк маловідомий. При цьому в часи Януковича він демонстрував непоганий ріст, особливо, якщо зважати на його маленький розмір. Базується він у Дніпропетровську, хоча компанії, які володіють долями його статутного фонду мають київські адреси. Цих компаній всього три.
При цьому дві з них (ТОВ «Тікер» і ТОВ «Торговий дім «Новатор») мають офіси за тією самою адресою.
Рекурсом володіє вже згаданий партнер Сергія Думчева по «Руху за реформи», а також його фейсбук-друг, Максим Співаков.Структура власності банку «Преміум»Банк «Преміум» також не назвеш дуже відомим. Водночас він, не зважаючи на кризу, демонструє ріст. При чому зміна влади в 2014 році мало вплинула на його успішність. І це при тому, що банк не володіє великим обсягом активів за даними Національного банку!Банк «Преміум» має не найкращу репутацію, зокрема його називають одним із «конвертів» «сім‘ї» Віктора Януковича. При цьому його і раніше називали відомим «валютним спекулянтом».
Часткою статутного фонду банку володів ПАТ «НВП «ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС», який за дивовижним збігом обставин має ту саму юридичну адресу, що і один з акціонерів Класикбанку – товариство «Арістер» та КонверсІнвест.
Але це далеко не єдиний збіг між цими двома банками. Часткою Класикбанку володіє вже згадана подруга Сергія Думчева у фейсбуці Лариса Смірнова, яка є дружиною головного акціонера банку «Преміум» — Дмитра Смірнова.У цей же час акціями банку володіє Ігор Алексєєв – той самий, який очолює ТОВ «Тікер». Є підстави вважати його людиною Максима Співакова, друга Сергія Думчева, партнера по «Руху за реформи».Отже, структури банків «Преміум» та «Класик» є пов‘язаними. І повязує їх персона Сергія Думчева.РезюмеПотрапляння в 20-ку списку «Сильної України» не було випадковістю. Це ознака великого впливу та грошей.А ще це непоганий потенціал для реваншу «регіональних» сил на місцевих виборах (у даному випадку на київських виборах).Володіння банками з сумнівною репутацією немов натякає на джерела досить масштабної і дорогої рекламної кампанії «Руху за реформи». Грошей так багато, що з головою вистачило на купівлю партії та організацію широкої агітаційної структури.Хоч Думчев і пов’язаний із «Сильною Україною» та володіє близькими до регіоналів банками, він не заплямував свою репутацію членством у Партії регіонів (принаймні не засвітився там). Але чи маємо ми довіряти риториці його політичної сили? «Держава, на жаль, лишилася клубом олігархів» — резюмував Думчев у своєму інтерв‘ю Обозревателю. Він частково в цьому правий, але його дії радше свідчать про бажання увійти до цього клубу, ніж про бажання його зруйнувати.Невідомо, які інтереси ця людина має в Києві, але її сумнівна репутація свідчить, що навряд чи ці інтереси реально відповідають інтересам рядових киян.
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