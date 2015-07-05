Сергій Думчев: в Київраду на гроші «сімейних» банків?

«Рух за реформи» продовжує свою активну діяльність, яка стає все більш чітко орієнтована на місцеві вибори . Щосереди виходить їх газета «Київський носоріг». Організація завела навіть свій канал на Youtube. Активісти руху продовжують боротися за права рядових киян, про що гордо звітують їх агітаційні майданчики офлайн і онлайн.

Структура власності «Класикбанку»

При цьому дві з них (ТОВ «Тікер» і ТОВ «Торговий дім «Новатор») мають офіси за тією самою адресою.

ТОВ «ТІКЕР»

Торговий дім «Новатор»

Структура власності банку «Преміум» (2013 рік)

Рекурсом володіє вже згаданий партнер Сергія Думчева по «Руху за реформи», а також його фейсбук-друг,Банк «Преміум» також не назвеш дуже відомим. Водночас він, не зважаючи на кризу, демонструє ріст. При чому зміна влади в 2014 році мало вплинула на його успішність. І це при тому, що банк не володіє великим обсягом активів за даними Національного банку!Банк «Преміум» має не найкращу репутацію, зокрема його називають одним із «конвертів» «сім‘ї» Віктора Януковича. При цьому його і раніше називали відомим «валютним спекулянтом».

Часткою статутного фонду банку володів ПАТ «НВП «ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС», який за дивовижним збігом обставин має ту саму юридичну адресу, що і один з акціонерів Класикбанку – товариство «Арістер» та КонверсІнвест.

Командитне товариство «Арістер» і компанія «ПФК КонверсІнвест» — Смірнов Дмитро Святославович– м. Київ вул. Круглоуніверситетська 14

ПАТ «НВП «ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» — м. Київ вул. Круглоунiверситетська 14

Але це далеко не єдиний збіг між цими двома банками. Часткою Класикбанку володіє вже згадана подруга Сергія Думчева у фейсбуці, яка є дружиною головного акціонера банку «Преміум» —.У цей же час акціями банку володіє– той самий, який очолює ТОВ «Тікер». Є підстави вважати його людиною Максима Співакова, друга Сергія Думчева, партнера по «Руху за реформи».Отже, структури банків «Преміум» та «Класик» є пов‘язаними. І повязує їх персонаПотрапляння в 20-ку списку «Сильної України» не було випадковістю. Це ознака великого впливу та грошей.А ще це непоганий потенціал для реваншу «регіональних» сил на місцевих виборах (у даному випадку на київських виборах).Володіння банками з сумнівною репутацією немов натякає на джерела досить масштабної і дорогої рекламної кампанії «Руху за реформи». Грошей так багато, що з головою вистачило на купівлю партії та організацію широкої агітаційної структури.Хоч Думчев і пов’язаний із «Сильною Україною» та володіє близькими до регіоналів банками, він не заплямував свою репутацію членством у Партії регіонів (принаймні не засвітився там). Але чи маємо ми довіряти риториці його політичної сили? «Держава, на жаль, лишилася клубом олігархів» — резюмував Думчев у своєму інтерв‘ю Обозревателю. Він частково в цьому правий, але його дії радше свідчать про бажання увійти до цього клубу, ніж про бажання його зруйнувати.Невідомо, які інтереси ця людина має в Києві, але її сумнівна репутація свідчить, що навряд чи ці інтереси реально відповідають інтересам рядових киян.



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