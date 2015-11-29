Темні секрети HSBC, частина II: як швейцарський банк ховав гроші Асадів

Діаманти, зброя, будинки, ліки для Африки, війни… HSBC бачив багато чого. І кого. І все це було викрито. Але залишилась остання шафа. У якій — найбільша таємниця банку. Гроші родини сирійського диктатора Башара Асада.

вказує, що саме родина Махлуфів найбільше збагатилася через бізнес, корупцію та політичні зв’язки з Хафезом Асадом, батьком Башара, бо він був одружений на сестрі Мохаммада. І ці відносини стали ще ближчими з початку президентства Башара Асада. А у телеграмі 2007 року Махлуфи вже прямо вказані, як ті, хто “фінансує режим”.

Так, ви не помилилися і вам не здалося, бо саме……На початку Сирійського повстання в 2011 році, сім’я дядька Башара аль-Асада, Мохаммада Махлуфа контролювала близько 50 компаній в Сирії.Його імперія включала в себе найбільшу в країні телефонну компанію, Syriatel, найбільший холдинг, Шам Холдинг, а також найбільші у Сирії банківські, страхові,будівельні групи та компанії з продажу нерухомості. Телеграма Держдепу 2006 року Звіт з конференції 2007 року по економічному розвитку в Каїрі зазначив операції Махлуфів як «засновані на політичних домовленостях» , в яких “хижі приватні інтереси впливали на рішення державних установ».Але ці компанії є лише невеликою частиною міжнародного домену Makhlouf, частиною набагато більш складної мережі підставних компаній, таємних офшорних рахунків, які сховані далеко від цікавих очей міжнародних фінрегуляторів.Четверо синів Махлуф займають різні позиції в Сирійських установах, та найвидатніший з них це Рамі Махлуф, відомий серед сирійців як «багата людина в країні». За повідомленням Financial Times, він має управляти цілими 60 відсотками економіки країни.Детальне дослідження аль-Арабі аль-Джадеед показує гроші, які пов’язують Махлуфів і режим АсадаМахлуфи продовжують боротися, щоб утримати свої активи і забезпечити їх відтік назад до Сирії та режиму Асада для дорогої війни проти сирійської опозиції і Ісламської Держави.Аспекти фінансової імперії Махлуфів були виявлені під час розслідування схеми гігантського ухилення від сплати податків від Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Аль-Арабі аль-Джадеед отримав швейцарські банківські записи сім’ї Махлуф у співпраці з ICIJ і Арабськими Репортерами і Журналістами-розслідувачами (ARIJ).

Здається, нічого підозрілого?Тим не менш, більш пізні документи, що стосуються секретних компаній і фінансових менеджерів ,викрили незвичайні відносини між сім’єю Махлуф і банком HSBC, який виходить далеко за рамки стандартної відносин клієнт-банк.Витік документів також показав, що швейцарські рахунки сім’ї не були використані, щоб заощадити гроші, але, скоріше, щоб проводити різні таємні операції з передачі грошей на інші рахунки та призначення, спираючись на непрозорі банківські закони Швейцарії.Це підтвердив звіт Sunday Times 2012, який стверджував, що ці банки, як і раніше, робили бізнес з родиною і керували їх рахунками, незважаючи на європейські і американські санкції.Сирія офіційно перебуває у стані війни з Ізраїлем з моменту створення держави в 1948 році. Тим не менш,Зінгер, який проживає в селищі Кирьят-Шмона на кордонах з Ліваном, служив в ізраїльській армії між 1976 і 1981 роками на посаді менеджера з розвитку і отримав звання капітана.Зінгер пов’язаний з, і є директором і партнером у ряді фармацевтичних компаній.Записи показують також, що Надін Ракка, співробітник HSBC, була вказана як менеджер цих двох компаній.З Надін Raccah зв’язалися для коментарів, але вона не реагувала протягом періоду п’яти місяців цього розслідування.Документи HSBC також показують, що Мухаммед Махлуф представив себе в банку, як «ексклюзивного агента» американського тютюнового гиганту Philip Morris в Сирії а також, Coca-Cola і Mitsubishi — інформація, раніше не відома широкій публіці. Американська компанія заявила, що вона «зупинила діяльність в Сирії з початку революції”, але все ж зони вільні від податків, що належать Махлуфам,Coca-Cola і Mitsubishi не відповіли на запити аль-Арабі аль-Джадеед про коментарі.Сім’я Махлуф також володіє п’ятью компаніями,— відомому податковому притулку.Одна з компаній — Drex Technologies, яка — через кілька років, в 2012 році — була додана США в список санкцій через діяльність «для отримання неправомірної вигоди , а також пособництво державній корупціі серед чиновників сирійського режиму”.За офіційними даними, отриманими з реєстру корпоративних справ БВО, акаунти Махлуфів веде така собі Розмарі Флекс, офшорний адміністратор фінансових послуг.Компанії були зареєстровані під іменами Мохаммад Махлуф іі його чотирьох синів: Рамі Хафез, Ейяд і Іхаб. Вони, однак, є лише завісою, щоб зберегти кінцевих власників невідомими.Аль-Арабі аль-Джадеед зв’язалось з Флекс в квітні, щоб запитати,Рамі Махлуф спробував дистанціюватися від війни в Сирії, принаймні, на публіці. Раніше, він стверджував, що більша частина доходів від його телефонної компанії йдуть на благодійність; що він відмовляється бути «тягарем» для країни.Махлуфи опинилися в центрі неприємностей Сирії. Не тільки сама по собі імперія Махлуфів значно сприяла зубожінню сирійського народу, але він також служив в якості прем’єр-спонсора кривавої контрреволюції.Що ще більш важливо, зв’язок Махлуфів з ізраїльськими бізнес-фігурами це ще один цвях у труну антиізраїльської пропаганди Асада — на якій і тримається більша частина йрнр націоналістичної легітимності.



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