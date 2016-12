Ти не зміниш історію, але можеш змінити фонову музику до неї

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will live as one.

John Lennon, «Imagine»

Не просто так епіграфом до цього матеріалу стали слова з пісні Джона Леннона – можливо, ми всі є мрійниками, але, об’єднавшись, ми творимо історію. Чи мова піде про процеси державотворення, чи про революційні події, боротьбу за права людини та рух за мир – усі ці події є складовою розвитку світу. І найкраще цей розвиток знаходить відображення у мистецтві, зокрема у піснях. Зв’язок історії та музичного мистецтва є беззаперечним індикатором розвитку тенденцій міжнародної політики, чому, беззаперечно, є велика кількість аргументів.

«La Marseillaise» – гімн Французької Республіки, написаний у 1792 р. композитором К. де Лілем, роялістом, який дивом уникнув гільйотини. Спочатку твір називався «Chant de guerre pour l’armée du Rhin» і був призначений для армії, але в розпал Французької революції громадяни почали використовувати пісню як своєрідний гімн свободі та визволення. У 1795 р. Наполеон І заборонив виконувати Марсельєзу. Ця заборона протривала до 1879 р., відколи вона стала гімном Франції.

«B Інтернаціоналі здобудем людських прав!» – такий рядок фігурує у «Інтернаціоналі», що став гімном робітничого руху і соціалізму. Написаний твір ще у 1871 р. Є. Потьєром після поразки Паризької комуни, на музику ці слова поклав П. Детьєр уже в 1888 році. З того часу гімн світовому соціалізмові був перекладений на десятки мов світу і свого часу знаменував появу нового світобачення та політичної тенденції, яка згодом визначила порядок 2-ї половини ХХ ст.

1964 рік є знаковим для США: держава прийняла закон про громадянські права, який забороняв дискримінацію за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі чи національного походження, скасовував расову сегрегацію у школах та під час прийняття на роботу, давав усім повнолітнім громадянам рівні виборчі права. Впливовим у той час став робітничий рух, який підхопив пісню Б. Ділана «The Times they are a-Changin’». Згодом її визнали однією з найпопулярніших протестних пісень ХХ ст. Очікувано, бо, як сказав Б. Ділан, «рух за громадянські права та рух за розвиток фолк-музики ішли певний час рука в руку та виступали заодно».

«Ода до Радості» – вірші Ф. Шиллера (написані, до слова, для Дрезденської масонської ложі), музика Бетховена, гімн Ради Європи з 1972 р., офіційний гімн Європейського Союзу з 1985 р. Згодом текст оди перестали виконувати, однак факт залишається фактом – поява гімну ЄС ознаменувала початок інституціоналізації цієї міжнародної структури та розуміння Союзу як певної цілісності та якісно нового актора на міжнародній арені. У моду входить єдність і рівність усіх людей.

«God Save the Queen» звеличує не англійську монархію, а ставить наголос на невиправданих відмінностях між робітничим класом і монархинею, вказуючи на «фашистський» режим останньої. Уперше пісня була виконана Sex Pistols у 1977 р. під час святкування срібного ювілею правління королеви Єлизавети ІІ. Пісня стала викликом усій політичні системі Великобританії, а згодом, окрилена популяризацією панку у світі, стала гімном усіх революціонерів-протестантів та анархістів.

Легенди стадіонного року U2 першими почали кричати про трагедію війни у 1983 р. Треком «Sunday, Bloody Sunday» вони відсилають до Кривавої неділі, коли солдати 1-го батальйону парашутного полку Великої Британії розстріляли мирну демонстрацію у Північній Ірландії 30 січня 1972 р. Основне посилання пісні не зупиняється тільки на одній трагедії, а будується навколо питання: «Скільки ще ми повинні співати цю пісню?» U2 стали одними з перших, хто став відкрито і масштабно протестувати в музиці проти війни і насильства, а пісню взяли на озброєння активісти усього світу, виступаючи за припинення війни у В’єтнамі.

З іншої сторони, на теракти вперше поглянули ірландці The Cranberries своїм синглом«Zombie» 1994 року. Гурт присвятив пісню пам’яті двох хлопчиків, Д. Болла та Т. Перрі, що загинули під час терористичного акту ІРА у місті Воррінгтон у графстві Чешир, Англія. Терористи ІРА отримують у пісні імідж зомбі, які просто виконують накази, не маючи за собою нічого людського. Цікаво, що незабаром після виходу у світ цього синглу, ІРА оголосили про припинення бойових дій. Багато хто вважає, що саме пісня гурту The Cranberries так сильно вплинула на бойовиків.

Режим апартеїду в ПАР – неймовірна трагедія, яка показала всі жахіття людської природи. Довгі роки поневірянь і боротьби, втручання міжнародної спільноти та накладення санкцій мали свій результат. У 1994 р. було проведено перші демократині вибори в ПАР. Президентом став Н. Мандела, який у прямому сенсі був позбавлений своєї свободи в боротьбі за свободу країни. До цього відсилається і трек «Free Nelson Mandela», виконаний гуртом Тhe Special AKA ще в 1984 році. Пісня потрапила в топ-10 хіт-парадів Великобританії 1984 р., була популярною на всій території Африки та підняла зацікавленість особою Мандели і ситуацією в ПАР у цілому світі. А роком раніше (1983 р.) світ почув лозунг «Tell me brother, haven’t you heard from Johannesburg?» — однойменна пісня Д. Скотта-Герона, який вимагає більше новин про злочини в Йоганнесбурзі.

Початок краху світового комунізму, падіння Берлінської стіни – подія, з якою асоціюються 2 пісні. Перша – «Looking for Freedom». Виконав її під час святкування Нового 1989 року на Берлінській стіні Д. Гесселгоф, і вона зразу стала гімном свободи для всього світу. Визнання здобула лише десятиліттям пізніше, що підкреслює потребу в правильному виборі для митця історичного контексту презентації свого доробку. Друга, «Wind of Change», — відома пісня німецького гурту Scorpions. Побачила світ вона в 1990 р., що не завадило синглу стати ще одним гімном падіння Берлінської стіни. Цей трек соліст гурту К. Майне написав, перебуваючи у Москві безпосередньо перед розпадом СРСР.

Щодо звільнення від радянської окупації Прибалтики, то воно розпочалось у 1987 р. і було названо у народі Співочою революцією. Основними революційними піснями цього часу стали: «Brivibu Baltijai» («Волю Балтії»), «Isamaa ilu hoieldes» («Коли збергігаєш красу Батьківщини»), «Dzimtā valoda» («Рідна мова»).

Композиція «Do They Know It’s Christmas?» розпочала у 1984 р. еру глобальних закликів допомоги. Написана Б. Гелдофом та М. Юром, підтримана П. Янгом, Ф. Коллінзом, Стінгом, Боно та іниши, пісня покликана зібрати кошти для боротьби з голодом у Ефіопії. Публічний заклик допомоги у спільній пісні низки відомих виконавців стає потужним інструментом збору гуманітарної допомоги постраждалим від того чи іншого лиха людям з усіх куточків планети.

«Only Time» ірландської виконавиці Ен’ї стала відомою через трагедію 9/11, коли вона стала фоновою для численних відео подій того фатального дня. Розпочалася нова ера боротьби з недержавним ворогом – тероризмом. Цю еру світ розглядав через призму людських життів і співчуття один до одного.

Таким чином, не можна недооцінювати вплив музики на наше життя та на розвиток історії загалом. І ефект метелика виправдовує себе. Тому, коли ви слухатимете десь ваші улюблені треки, будьте уважними, можливо, саме він стане наступним, що змінить історію.

Плейлист до теми:

Джерело: Free Voice Information Analysis Center



