Вісім шахідів на скриню мерця: чому і як ІДІЛ атакував Париж

Поразки на фронті — теракти в Європі

Ісламська Держава (IS) розробила похмуру стратегію PR: коли є погані новини на фронті, поховати їх за допомогою раптових, ультра-насильницьких нападів. Це тактика яку група, вже використовувала в ряді випадків і вони звернулися до неї знову в п’ятницю, сдійснивши жорстокий, безпрецедентний наступ на Париж.

У п’ятницю США оголосили про ймовірну смерть від атаки дрону знаменитого ката ІДІЛу Мохаммеда Емвазі, більш відомого як «Джихадист Джон». Пізніше, група пережила дві приголомшливі і набагато більш значні військові поразки: втрата стратегічного міста Синджар, який вдібили собі курдські сили самоборони Пешмерга та життєво важливого міста аль-Хоул в північно-східній Сирії, яке відійшло до бойовиків сирійських демократичних сил теж під головуванням курдів. Обидві перемоги відрізали ІД від доступу до дороги між Раккою і Мосулом, їх двох основних міських центрів.



День закінчився. Над Парижем зайшло сонце, коли декілька бойовиків та терористів-смертників одночасно напали на ресторани, концертний зал, і стадіон по всій французькій столиці. Загинули щонайменше 128 осіб і поранено 300. ІД майже відразу заявило про свою причетність. Президент Франсуа Олланд заявив, що напади — це” акт війни” проти Франції.

На цьому етапі у війні, з поєднанням переважної влади США в повітрі і ефективних місцевих наземних сил, які починають показувати значні результати, насправді, здається, що ІД легше здійснити масовий теракт у центрі великої євро-столиці, ніж здобути бодай якусь важливу перемогу на фронті у Сирії або Іраку. ІД відділився від Аль-Каїди, продемонструвавши здатність захоплювати та утримувати територію. Це вилілося у ворожнечу та зневагу до “старої школи”. Але Аль-Каїда була знаменита не створенням “держави терору”, а саме кривавими терактами на Заході.

“… зараз у ІД все починає валитися на всіх фронтах в Сирії та Іраку, в той час як рука Аль-Каїди у Сирії, “Джабхат аль-Нусра”, присвятила свої сили, щоб спокійно будувати державу в регіонах, які вона контролює”.

Прискіплива координація і витонченість атак в Парижі показують, що сюжет був задуманий заздалегідь. Мета атаки, швидше за все, така: почасти посіяти страх в жителів Заходу, а також частково заспокоїти основний електорат та прихільників — у тому числі на Заході, — що невдачі групи є лише тимчасовим явищем.

Один з бойовиків, загиблих після нападу на концертний зал “Батаклан” в п’ятницю, мав французьке громадянство і був відомий зв’язком із ісламськими бойовиками, джерело, близьке до розслідування серії смертоносних нападів в Парижі, сказало в суботу. Від був зі старовинного міста Шартр, 90 км на південний схід від Парижу.

Джерело, близьке до розслідування заявило, що тіло бандита було ідентифіковано через його відбитки пальців, і що він був з передмістя Куркуронн на південь від Парижа. Раніше джерела, близькі до слідства повідомили, що сирійський паспорт був знайдений поряд з тілом одного з терористів-смертників, які підірвали себе біля футбольного стадіону, коли не змогли потрапити на трибуни. Фактично з цього і почалась жахлива паризька ніч.

Була інформація, що перед прибуттям до Парижу, цей чоловік був у Елладі. Влада Франції звернулася до Міністерства з Громадського Порядку Греції, щоб тутешні чиновники перевірили паспорт. І дійсно, виявилося, що він “засвітив” свого власника на о. Лерос ще 3-го жовтня. Можливо, він влився до безкінечної кількості мігрантів, які щодня тисячами прибувають до Греції, у якої доволі жорсткі норми, насамперед, у всіх прибулих збирають відбитки пальців. Наразі, вони вже надіслані до Франції.

Французькі ЗМІ також сказали, що і єгипетський паспорт був знайдений поряд з тілом другого смертника. Особа та походження власника документу поки невідомі.

Перед цим на стадіоні “Стад де Франс” розгорнулася справжня драма. Всі присутні чули вибухи, проте, що це були терористи, знали лише тренери команд, які грали — Дідье Дешам та Йоагім Лев. За анонімною інформацією від чиновника високого рангу з місцевої Футб. федерації, Дешам серйозно вагався, чи сказати гравцям, що насправді відбувається, але у останню мить вирішив цього не робити, як і його німецький колега.

Гра продовжилась, але більшість фанатів і гадки не мали, що вони ще довго не зможуть вийти зі Стад де Франс через серію зкоординованих нападів. Все почалося після 90-та хвилин гри…

Майже 11 вечора. Німецькі футболісти підходять до екранів ТВ та дивляться екстренні новини. А французи у шоці збираються у роздягальні, слухаючи схвильовану та збивчасту заяву Тьєррі Брайяра, державного секретаря спорту.

Сестра півзахисника “Галльскіх Півнів” Антуана Грізманна була на концерті у “Батаклан”, де бойовики вже почали вбивати всіх, кого бачили. На щастя, їй вдалося втекти.

Фанатів довго нікуди не випускали, а потім скерували лише до двох виходів, що спричинило значну тисняву, страх та паніку. Андреас Бертен, журналіст з Медіагруппи Функе, сказав у коментарі, що люди бігли з таким острахом, що він хвилину подумав, що нападники зайшли на сам стадіон.

Футболісти тим часом швидко перевдягнулись і чекали подальших інструкцій. Їх теж довго не випускали, бо безпеку автобусів національних збірних гарантувати не міг нікто, а отже, їм нічого не залишалося,ніж просто чекати на нижньому рівні “Стад де Франс”, шукаючи останні новини. Французів забрали у Клерфонтен, знамениту тренувальну базу збірної, лише о 3-ій годині ранку. А от Бундестім змушена була чекати аж до сьомої, проте вже о 10-ій ранку команда була у Франкфурті.

Біля стадіону троє смертників підірвало себе. Троє з восьми.

Але не тільки стадіон став мішенню терористів. Вони влаштували холоднокровне вбивство у двох ресторанах — “Петі Камбодж” та “Белль Епік”, де загинуло зо три десятки невинних людей.

Представник французської мерії заявив у суботу, що чотири бойовики систематично вбили щонайменше 87 молодих людей, які відвідували рок- концерт залі Bataclan.

Антитерористичні коммандос зрештою почали штурм будівлі, і бойовики підірвали пояси з вибухівкою, коли вони увійшли, а ще один не встиг — був убитий. Сім пораховано. Останній загинув на Бульварі Вольтер. Вісім.

Десятки постраждалих були врятовані, але загальна кількість загиблих у залі зросла до більше 100 людей, а загалом загинули 129.

Французька влада насилу справилася з організацією безпеки в Парижі . Французький уряд наказав розгорнути 1500 додаткових військовослужбовців, щоб зміцнити сили безпеки, які вже на вулицях міста, але в мегаполісі розміром зі французьку столицю, немає ніякого способу, щоб забезпечити силовиками кожну вулицю або провулок. Надзвичайний стан, відміна усіх спортивних, розважальних або публічних подій залишається в силі. Кордони зачинені, а маніфестації — тимчасово заборонені. Йде пошук та арешти спільників терористів по всій Європі. Також про посилення кордонів оголосила Бельгія. Там же, у Брюсселі, вже було затримано 5 осіб, яких підозрюють у організації терактів, троє з них — із Моленбеку, передмістя столиці Бельгії.

Незважаючи на те, що з початку року було підвищено безпеку навколо синагог та інших єврейських установ, деякі синагоги Парижу провели молебень в суботу вранці без забезпечення безпеки на руках. Але позаяк субота для релігійних євреїв — святий день, то вони не дивився телевізор у п’ятницю ввечері і не були обізнані про директиви, вони прийшли в синагогу. Працювали також магазини і крамниці, а от публічні вуличні ринки — ні.

Ісламська Держава вражає західні інтереси, тому що вона може, й тому, що їй боляче на полі бою. Західний світ ігнорував війну Сирії, скільки він міг. Тепер Париж — і інша частина західного світу — побаче охорон, протести, і війська в повному бойовому спорядженні, які патрулюють вулиці.

Війна в Сирії прийшла до серця західної цивілізації, і напади, як цей будуть продовжуватися, поки міжнародне співтовариство, нарешті, не припинить конфлікт раз і назавжди.

За матеріалами:

Vice News

,

Haaretz

,



comments powered by HyperComments