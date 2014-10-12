Як Росія втрачає ядерний козир або хто кого зможе перетворити у радіоактивний попіл у найближчому майбутньому
Криза у відносинах між США і Росії ставлять проблему підтримання ядерного паритету між ними. Який потенціал кожної із сторін в умовах фактично нової гонки ядерних озброєнь? Який ядерний потенціал мають сторони? Відповіді на ці питання я спробую дати у цій статті.Розпочати, як завжди, хотілося б з влучної цитати, яка має налаштувати читача на краще сприйняття матеріалу. І чогось кращого, ніж пасаж із останньої книги Збігнєва Бжезинського «Strategic Vision» вигадати було б важко. Автор досить чітко говорить про те, що і сьогодні при загальному мізерному економічному потенціалі він дозволяє РФ грати роль у світовій політиці – «Росія займає важливе положення у геополітиці значною мірою через величезні запаси нафти і газу і наявному статусу ядерної потуги, поступаючись в цьому лише США…». Власне, така ситуація є відображенням «моделі Путіна» щодо побудови Росії. Ядерний арсенал дозволяє підтримувати територіальну цілісність, що означає повний контроль над природними (в першу чергу енергетичними, але не лише ними) багатствами. Рента від їх видобування і експорту спрямовується у тому числі на підтримання боєздатності ядерного арсеналу. Тому із загального бюджету переозброєння армії РФ на 2011-2020 роки на ядерну тріаду передбачалося виділити більше 40% від загальної суми у 770 млрд. доларів! Тобто маємо такий собі замкнутий цикл, який в теорії є самопідтримуваним. Так принаймні вважають її творці, і поки що погодимося з цим твердженням.Читайте також: Ядерна зброя як гарант національної безпеки. Український і світовий вимірВласне, «Взаємне Гарантоване Знищення» (ВГЗ) як модель взаємодії між РФ і США у питаннях ядерної зброї спонукає саме до такої поведінки. Ця логіка є константою, яку, однак, може посилювати чи послаблювати загальний стан двосторонніх відносин. Саме тому українсько-російська війна хоча і не змінила загальної логіки у сфері ядерних озброєнь, але надала їй нової якості. Так чи інакше, але логіка ВГЗ постійно знаходилася в тіні загострення відносин між РФ і США. А головне – доказом цьому були далеко не лише славнозвісні заяви Дмітрія Кісільова про здатність Кремля перетворити Америку на «радіоактивний попіл». Так, для прикладу, на початку травня 2014 року відбулися навчання СЯС РФ, за якими особисто спостерігав Володимир Путін з Національного центру управління оборони. Під час навчань були проведені запуски балістичних ракет із стратегічних підводних ракетоносців «Тула» (Північний флот РФ) і «Подольськ» (Тихоокеанський флот РФ). Також з космодрому «Плєсєцк» було запущено ракету РС-12М «Тополь». Окрім цього стратегічний ракетоносець Ту-95МС провів запуски крилатих ракет по полігонам у Західному військовому округу РФ. Дозволю собі процитувати оцінку цих навчань із боку російських журналістів: «Фактически была проверена готовность России к глобальному военному столкновению.»Читайте також: Нова Холодна війна?В той же час у червні 2014 року з’явилося повідомлення про те, що США надіслали 2 своїх стратегічних бомбардувальними В-2 до Великої Британії. Зрозуміло, що це був сигнал для РФ, хоча і без зайвої бравади, що властива росіянам.Іншими словами, РФ і США обмінялися «ядерними люб’язностями», при цьому усвідомлюючи межі бряцання ядерною зброєю. Власне, саме ЯЗ на сьогодні означує межі конфронтації навколо України, а також формує поведінку сторін. За повідомленнями ЗМІ, Барак Обама не хоче надавати Україні летальної зброї саме тому, що прагне уникнути подальшої ескалації конфлікту між Києвом і Москвою, а також автоматичного втягування США у конфлікт, що відкривало б можливості для загострення протистояння аж до обміну ядерними погрозами між Вашингтоном і Москвою.Читайте також: Майбутнє угоди РСМД, або як Україна може отримати свій надійний потенціал стримування можливої прямої агресії із боку РФВійна України і РФ стала каталізатором іще одного процесу – нової гонки озброєння у ядерній сфері між США і РФ. Хоча і подається це звичайним обивателям як проведення процесу переозброєння. І в цьому питанні на сьогодні у риторичному плані перше місце займає Кремль. Так, 22 вересня 2014 року Дмітрій Рогозін, який займається питаннями ВПК в уряді РФ, заявив про намір до 2020 року (менш ніж за 6 років!) довести кількість нових озброєнь СЯС до 100%, замість раніше запланованих 70%. Що ж, ціль поставлена більш ніж амбітна. Більше того, як свідчить остання доповідь Державного департаменту США щодо виконання двома сторонами угоди СНО 2010 року, уряд РФ виконує свої обіцянки. Адже кількість боєголовок на озброєнні СЯС РФ збільшилася на 131 за півроку і склала 1642, а кількість носіїв зросла із 498 до 528. У США в той же час 1641 боєголовка. Мабуть таки і справді Росія встає із колін, як про те трублять без перестану усі урядові телеканали, коли навіть США догнали і перегнали по ядерним боєголовкам. Однак якщо розбиратися, то ситуація не така уже і райдужна для СЯС РФ. Так, відповідно до даних, на озброєнні у РФ аж 52 ракети SS-18 Satan, що несуть по 10 боєголовок кожна. Для тих, хто забув, слід нагадати, що обслуговуванням цих ракет займається КБ «Південне» (Дніпропетровськ). Тому РФ на сьогодні уже втратила близько третини свого ядерного арсеналу. Російське ж КБ «Макєєва», що цього року має приступити до розробки нової важкої ракети «Сармат», не має відповідного досвіду. При цьому розробку ракети планують завершити у 2018 році, тому не зрозуміло, як за 2 роки встигнуть розгорнути новий ракетний комплекс, навіть якщо його таки створять за цей час.Читайте також: Чому Україна не отримувала необхідної військової допомоги від США і коли ситуація може змінитися на нашу користь?Така ж сама ситуація і з іншими складовими ядерної тріади РФ – морською і повітряною. Успішне випробування у вересні 2014 року ракети «Булава» ще не означає завершення епопеї з цією ракетою як основним видом озброєння для 8 стратегічних ракетоносців класу «Борей», які РФ планує створити до 2020. На сьогодні готовими є 3 ракетоносці, ще 3 будуються. Новий стратегічний бомбардувальник РФ має почати розробляти у цьому році, однак коли він стане на бойове чергування не відомо.Тому не дивно, що на фоні бравади Дмітрія Рогозіна майже не поміченою пройшла новина про те, що РФ збільшила терміни служби ракет SS-18 з 20 до 27 років, «Тополь» до 26 років, «Тополь-М» (SS-27) до 15 років, і нарешті SS-19 до 36 років! Думаю, у найближчі роки можна очікувати подібних новин про продовження терміну експлуатації балістичних ракет.В той же час США без зайвого пафосу проводять підготовку до власного оновлення ядерної тріади, яка має розпочатися на межі нинішнього і наступного десятиліть. 21 вересня 2014 року газета The New York Times повідомила про відкриття повністю оновленого заводу у Канзасі, що спеціалізується на технічному оснащенні ядерних боєголовок США. Однак сама стаття цікава іншим. Так, за повідомленнями журналістів цього поважного видання, США планують витратити на повне оновлення свого ядерного арсеналу до 1,1 трлн. доларів!!! Для порівняння – ВВП РФ складає 2,097 трлн. доларів.Тому не дивно, що частина військово-політичних експертів РФ, серед них Алєксєй Арбатов, наполягає на необхідності підписання нової угоди СНО. Ця домовленість закріпила б ще менші показники ядерних арсеналів РФ і США, які на сьогодні, відповідно до угоди 2010 року, складають 1550 боєголовок і 770 носіїв відповідно. Тим самим нова угода СНО допомогла б РФ уникнути великих витрат на підтримання паритету із США, при цьому зберегти один з двох останніх стовпів свого геополітичного впливу. Однак, як відомо, політика офіційного керівництва РФ прямо протилежна. Пропозиція Барака Обами, зроблена у червні 2013 року у Берліні, щодо подальшого скорочення ядерних сил двох країн, не знайшла відклику у Кремлі. Що є, власне, ще одним гарним доказом тотальної ірраціональності політики сучасного керівництва РФ, якщо враховувати усе вищесказане. Росія втягується у гонку озброєнь, яка їй просто не до снаги, особливо на фоні здешевлення нафти.Читайте також: Розміщення комплексів «Іскандер» — міфи і реальністьПідвести риску хотілося б ще одним цікавим фактом. На самому початку мова йшла про теоретичну життєздатність «моделі Путіна» щодо побудови РФ. Однак у ній є одна ахіллесова п’ята. Проблема у тому, що Росія усе більше втрачає технологічний потенціал, що робить замкнутість циклів державного існування дуже сумнівною. Так, за повідомленнями російської преси на Воткінському заводі(Удмуртія), що виробляє балістичні ракети «Тополь», «Ярс», «Іскандер», 2/3 обладнання є імпортованим із Заходу. Тому як РФ збирається оновлювати свій ядерний арсенал в умовах технологічних санкцій Заходу – залишається незрозумілим. А питання щодо «ядерного попелу» нагадує стару добру поговірку «курчат по осені рахують».
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