Як Росія втрачає ядерний козир або хто кого зможе перетворити у радіоактивний попіл у найближчому майбутньому

Криза у відносинах між США і Росії ставлять проблему підтримання ядерного паритету між ними. Який потенціал кожної із сторін в умовах фактично нової гонки ядерних озброєнь? Який ядерний потенціал мають сторони? Відповіді на ці питання я спробую дати у цій статті.



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