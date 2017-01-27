Активи
Салафіти з Моабіту: звідки прийшов Аніс Амрі
*Моабіт — один з районів у центрі Берліну, де знаходилась мечеть — центр джихадизму у регіоні. Місцеві кажуть, що перед тим як перейти до рук Абу Валаа, ця мечеть була у власності помірної групи з Туреччини.Німеччина і СалафітиНайбільш радикальна гілка ісламізму в Німеччині — політичні і джихадистські салафіти. Їх потенціал у спокушанні, особливо молодих людей,
Час для курдів
Курди є одним з найбільших народів світу без держави, складаючи значні меншини в Ірані, Іраку, Сирії та Туреччині. Їх історія відзначена маргіналізацією і переслідуваннями. Тим не менш, деякі курди можуть опинитися на межі досягнення їх вікового прагнення до незалежності на Близькому Сході, що здійснює конвульсії від громадянської війни в Сирії, дестабілізації Іраку і конфлікту з
Чому Україні потрібен лібералізм та яким може бути механізм його досягнення?
Абсолютна свобода чи тотальний контроль? Дві крайності між якими завжди балансує держава. Звісно, золота середина здається ідеальним варіантом, але ж ми живемо в часи далекі від ідеальних. Людям притаманне прагнення все абсолютизувати, знаходити ідеальні моделі, що працюватимуть в будь-яких умовах. Проте, загальновідомо, що навіть у найдосконалішої системи є свої слабкі місця. Коли ж цю систему
Ти не зміниш історію, але можеш змінити фонову музику до неї
You may say I’m a dreamer But I’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will live as one. John Lennon, «Imagine» Не просто так епіграфом до цього матеріалу стали слова з пісні Джона Леннона – можливо, ми всі є мрійниками, але, об’єднавшись, ми творимо історію. Чи мова піде
Нафтова економіка ІДІЛ
Частина I. “Нафтовий Халіфат” На околиці родовища аль-Омар у Східній Сирії, де над головою постійно літають бойові літаки, лінія машин вишикувалася на 6 км уздовж. Деякі водії чекають тут більше місяця, тільки щоб наповнити вантажівки нафтою. А деякі навіть залишають іх та йдуть, поки не прийде їх черга. Ніхто не наважується вкрасти їх, бо вони
Ніч гніву та день вигнання: Іран як арабська парія
Новий конфлікт на Близькому Сході спалахнув між двома його гегемонами: Іраном та Королівством Саудівської Аравії через те що остання стратила 47 чоловіків, звинувативши їх у тероризмі, серед яких був і відомий шиїт-проповідник Шейх Німр Бакр Аль-Німр, якого вже раніше арештовували за заклики до повалення чинної влади та королівської родини Аль-Сауд. Проте, кажуть правозахисники та прибічники
Темні секрети HSBC, частина II: як швейцарський банк ховав гроші Асадів
Діаманти, зброя, будинки, ліки для Африки, війни… HSBC бачив багато чого. І кого. І все це було викрито. Але залишилась остання шафа. У якій — найбільша таємниця банку. Гроші родини сирійського диктатора Башара Асада.Так, ви не помилилися і вам не здалося, бо саме……дядько Асада використовував HSBC, офшорні та підставні фірми, щоб уникнути санкцій ЄС /
Вісім шахідів на скриню мерця: чому і як ІДІЛ атакував Париж
Поразки на фронті — теракти в ЄвропіІсламська Держава (IS) розробила похмуру стратегію PR: коли є погані новини на фронті, поховати їх за допомогою раптових, ультра-насильницьких нападів. Це тактика яку група, вже використовувала в ряді випадків і вони звернулися до неї знову в п’ятницю, сдійснивши жорстокий, безпрецедентний наступ на Париж.Читайте також: Терористична атака на Париж: Хронологія від
Їх батьківщиною є заборонена зона
В тіні Сирійської війни відбувається наступна хвиля біженців. При цьому 1,4 мільйони жителів східної України є переселенцями у власній країні.Вікторія Перепелиця втікала вже два рази. Перше рішення втечі вона прийняла, проживаючи у квартирі в Горлівці, на сході України.З дев’ятого поверху у неї був гарний вид на місто, можливість його оглядати та насолоджуватись.Але одного дня в