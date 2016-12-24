Темні секрети HSBC, частина II: як швейцарський банк ховав гроші Асадів Діаманти, зброя, будинки, ліки для Африки, війни… HSBC бачив багато чого. І кого. І все це було викрито. Але залишилась остання шафа. У якій - найбільша таємниця банку. Гроші родини сирійського диктатора Башара Асада. Так, ви не помилилися і вам не ... Детальніше

Вісім шахідів на скриню мерця: чому і як ІДІЛ атакував Париж Поразки на фронті - теракти в Європі Ісламська Держава (IS) розробила похмуру стратегію PR: коли є погані новини на фронті, поховати їх за допомогою раптових, ультра-насильницьких нападів. Це тактика яку група, вже використовувала в ряді випадків і вони звернулися до неї ... Детальніше

Їх батьківщиною є заборонена зона В тіні Сирійської війни відбувається наступна хвиля біженців. При цьому 1,4 мільйони жителів східної України є переселенцями у власній країні. Вікторія Перепелиця втікала вже два рази. Перше рішення втечі вона прийняла, проживаючи у квартирі в Горлівці, на сході України. З дев’ятого поверху ... Детальніше

У Путіна великі неприємності Чи з’являться «маленькі зелені чоловічки» на Північному полюсі? Минулотижнева заява Росії, підкріплена вельми творчим тлумаченням міжнародного права, щодо її виняткових економічних прав на майже півмільйона квадратних миль Арктичного моря, була, безумовно, несподіванкою. Звичайно, ця територія становить цінність через свої недоторкані запаси викопного ... Детальніше