*Моабіт — один з районів у центрі Берліну, де знаходилась мечеть — центр джихадизму у регіоні. Місцеві кажуть, що перед тим як перейти до рук Абу Валаа, ця мечеть була у власності помірної групи з Туреччини.Німеччина і СалафітиНайбільш радикальна гілка ісламізму в Німеччині — політичні і джихадистські салафіти. Їх потенціал у спокушанні, особливо молодих людей,
Час для курдів
Курди є одним з найбільших народів світу без держави, складаючи значні меншини в Ірані, Іраку, Сирії та Туреччині. Їх історія відзначена маргіналізацією і переслідуваннями. Тим не менш, деякі курди можуть опинитися на межі досягнення їх вікового прагнення до незалежності на Близькому Сході, що здійснює конвульсії від громадянської війни в Сирії, дестабілізації Іраку і конфлікту з
Чому Україні потрібен лібералізм та яким може бути механізм його досягнення?
Абсолютна свобода чи тотальний контроль? Дві крайності між якими завжди балансує держава. Звісно, золота середина здається ідеальним варіантом, але ж ми живемо в часи далекі від ідеальних. Людям притаманне прагнення все абсолютизувати, знаходити ідеальні моделі, що працюватимуть в будь-яких умовах. Проте, загальновідомо, що навіть у найдосконалішої системи є свої слабкі місця. Коли ж цю систему
Ти не зміниш історію, але можеш змінити фонову музику до неї
You may say I’m a dreamer But I’m not the only one I hope someday you’ll join us And the world will live as one. John Lennon, «Imagine» Не просто так епіграфом до цього матеріалу стали слова з пісні Джона Леннона – можливо, ми всі є мрійниками, але, об’єднавшись, ми творимо історію. Чи мова піде
Нафтова економіка ІДІЛ
Частина I. “Нафтовий Халіфат” На околиці родовища аль-Омар у Східній Сирії, де над головою постійно літають бойові літаки, лінія машин вишикувалася на 6 км уздовж. Деякі водії чекають тут більше місяця, тільки щоб наповнити вантажівки нафтою. А деякі навіть залишають іх та йдуть, поки не прийде їх черга. Ніхто не наважується вкрасти їх, бо вони
Ніч гніву та день вигнання: Іран як арабська парія
Новий конфлікт на Близькому Сході спалахнув між двома його гегемонами: Іраном та Королівством Саудівської Аравії через те що остання стратила 47 чоловіків, звинувативши їх у тероризмі, серед яких був і відомий шиїт-проповідник Шейх Німр Бакр Аль-Німр, якого вже раніше арештовували за заклики до повалення чинної влади та королівської родини Аль-Сауд. Проте, кажуть правозахисники та прибічники
Темні секрети HSBC, частина II: як швейцарський банк ховав гроші Асадів
Діаманти, зброя, будинки, ліки для Африки, війни… HSBC бачив багато чого. І кого. І все це було викрито. Але залишилась остання шафа. У якій — найбільша таємниця банку. Гроші родини сирійського диктатора Башара Асада.Так, ви не помилилися і вам не здалося, бо саме……дядько Асада використовував HSBC, офшорні та підставні фірми, щоб уникнути санкцій ЄС /
Вісім шахідів на скриню мерця: чому і як ІДІЛ атакував Париж
Поразки на фронті — теракти в ЄвропіІсламська Держава (IS) розробила похмуру стратегію PR: коли є погані новини на фронті, поховати їх за допомогою раптових, ультра-насильницьких нападів. Це тактика яку група, вже використовувала в ряді випадків і вони звернулися до неї знову в п’ятницю, сдійснивши жорстокий, безпрецедентний наступ на Париж.Читайте також: Терористична атака на Париж: Хронологія від
Їх батьківщиною є заборонена зона
В тіні Сирійської війни відбувається наступна хвиля біженців. При цьому 1,4 мільйони жителів східної України є переселенцями у власній країні.Вікторія Перепелиця втікала вже два рази. Перше рішення втечі вона прийняла, проживаючи у квартирі в Горлівці, на сході України.З дев’ятого поверху у неї був гарний вид на місто, можливість його оглядати та насолоджуватись.Але одного дня в
У Путіна великі неприємності
Чи з’являться «маленькі зелені чоловічки» на Північному полюсі?Минулотижнева заява Росії, підкріплена вельми творчим тлумаченням міжнародного права, щодо її виняткових економічних прав на майже півмільйона квадратних миль Арктичного моря, була, безумовно, несподіванкою.Звичайно, ця територія становить цінність через свої недоторкані запаси викопного палива та судноплавні шляхи, які відкриються по мірі танення арктичного льоду. Але претензія, швидше всього,